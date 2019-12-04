: Engellilerden renkli kutlama etkinliği

04.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:27

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Televizyon programcısı Balçiçek İlter'in sunumuyla Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, Engelsiz Mehteran Takımı sahne aldı ardından engellilerin halk oyunları performansı ile farklı başlıklarda hazırladıkları gösteriler sergilendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, programda, Gaziantep'te engelli kontenjanında 3 bin 650 kişinin çalıştığını belirterek, "Engelli kardeşlerimizi iyi eğitirsek, kamu olarak bunların eğitimine imkan sağlarsak, istihdam anlamında çok önemli sıkıntıları yok." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kent için önemini vurgulayarak, bir çocuğun hayatına dokunmanın anne olarak kendisini çok huzurlu hissettirdiğini belirtti.

Bakanlığı döneminden itibaren engellilere yönelik yaptıkları çalışmalara değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Hukuk devleti normlarına göre engellileri tanımlarken sizi aşağılayan bir tabirden uzak durduk, önceki tanımları da kaldırdık. Engelli meselesini detaylı olarak inceledik. Evde bakımlarla sürdürdükleri hayattan onları çekip aldık. Daha profesyonel ortamlarda tedavi sürecinde yanlarından bulunduk. Toplumsal hayatta yer almaları amacıyla onlarla empati kurduk ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi görev edindik."

Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da bugünün farkındalık günü olduğuna dikkati çekerek, "Engel olma destek ol" sloganından yola çıkarak engellilerin yaşadıkları sorunların azaltılabileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Şahin, Çağdaş ve Bağımsız Yaşama Derneği (ÇABA) tarafından "Evimizin Sağlık Elçileri Projesi" kapsamında eğitim gören belediye personellerine sertifika verdi.

Öte yandan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe programı çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi imzaladığı protokol doğrultusunda Engelsiz Yaşam Merkezi içinde Ortez-Protez Uygulama Atölyesi kurulacak.

Kaynak: AA

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