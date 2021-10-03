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ENGELLİLERDEN NEMRUT DAĞI'NDA AŞI ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 21'incisi düzenlenen proje ile zirveye çıkan engelliler, aşı çağrısında bulundu.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 21'incisi düzenlenen proje ile zirveye çıkan engelliler, aşı çağrısında bulundu.

Türkiye'nin farklı illerinden Rotary Kulübü üyeleri tarafından Kahta ilçesine gelen engelliler, jandarma ve gönüllü katılımcıların desteğiyle UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki tarihi Nemrut Dağı'nda çocuk felci ve Covid-19'a karşı 'Tek Çare Aşı' sloganıyla pankart asarak çağrıda bulundular.

Düzenlenen etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ve Rotary Kulübü üyeleri katıldı.

Adıyaman'ın yeterince tanıtılmadığını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yaptığı konuşmasında; "Bugün bizim toprağın altın yatan tarihi eserimiz toprağın üzerindekinin belki on katıdır. Bu eserlerimizi sahaya çıkarmalıyız. Dünya turizmine kazandırmalıyız. Adıyaman turizmine kazandırmalıyız. Ülkemiz turizmine kazandırmalıyız. Bu yönde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu sosyal organizasyonlar bizim için çok önemli. Bu yüzden Adıyaman Rotary Başkanına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımızı ve Nemrut Dağı'mızı ki; burası dünya kültür mirasında, çok daha fazla tanınması gereken bir eser, çok daha fazla tanınması gereken bir yer. Bu tanıtımı bundan sonra da devam ettirmeye azimliyiz, gayretliyiz. Bu zamana kadar 21 yılda 5 bin engelliyi buraya çıkarmış arkadaşlarımız. Bu bir rekor ve güzel bir sayı. Bundan sonra da çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Adıyaman'a tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinlikle Lelya Bayramoğulları, Nurdan Küçükekmekçi ve Aslıhan Güngör'den oluşan ve ismini antik çağlardan alan Trio Patara Grubu tarafından verilen konser engellilerin ve tüm misafirlerin beğenisini kazandı.

ENGELLİLERDEN NEMRUT DAĞI'NDA AŞI ÇAĞRISI

ENGELLİLERDEN NEMRUT DAĞI'NDA AŞI ÇAĞRISI

ENGELLİLERDEN NEMRUT DAĞI'NDA AŞI ÇAĞRISI

ENGELLİLERDEN NEMRUT DAĞI'NDA AŞI ÇAĞRISI
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