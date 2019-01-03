Engellilerden Mevlana'yı Anma Programında Özel Dinleti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşamıyla insanlığa ışık tutan Mevlana'nın 745'inci yılına özel anma programı düzenledi. Etkinlikte, Mevlana'nın evrensel mesajları engelli vatandaşların müzik ve görsel sanat yorumuyla sahnelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM) tarafından, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Töreni düzenlendi. Nesillerden nesillere sevgiyi, birlik ve beraberliği aşılayan ünlü İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin örnek yaşamının ve eserlerinin toplumsal hafızada yaşatılması için, İSEM'den hizmet alan engelli bireyler müzik ve görsel sanat yorumlarını sundu. Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana'nın "Gönüllerden gönüle akarak ayrımcılıkları yıkan mesajları", yetenekli engelli bireyler tarafından şiir ve ilahi dinletileri olarak özgün bir şekilde sahnelendi. Dinletinin ardından ise engelliler semazen gösterisiyle geceyi taçlandırdı. Tekerlekli sandalyedeki semazenler ise büyük alkış toplarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, anma programında emeği geçen engellere çiçek ve hediye takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA