Engellilerden Engelliler Haftası'na özel klip
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Engellilerden Engelliler Haftası'na özel klip

Engellilerden Engelliler Haftası'na özel klip
11.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:07

Sivas'ta bir grup engelli, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle klip hazırladı.

Sivas'ta bir grup engelli, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle klip hazırladı.

"Engellilere destek olunması" vurgusu yapılan klipte, görme engelli öğretmen Selman Deveci, "Hayata yüreğiyle bakan bir insan, binlerce gözün göremediğini görür. Engelli olmak önemli değil, önemli olan duyarlı olmaktır." şeklinde mesaj verdi.

Sivas Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Epik ise işaret dili yardımıyla asıl engelin zihinde olduğunu kaydetti.

Sivas Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Geçgil de, "Engelli olmak organların eksik olması mıdır yoksa şükrün, gayretin, azmin eksik olması mıdır? Sizce kim engelli?" mesajını verdi.

Klipte diğer engeliler ise engelli olmanın hiçbir şeye engel olmadığını belirterek, insanlardan empati yapmalarını istedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da engellilere her zaman destek olunması gerektiğini vurguladı.

Engelliler tarafından hazınlanan klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kal" çağrısı da yapıldı.

Engellilerden Engelliler Haftası'na özel klip

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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