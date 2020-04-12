Engellilerden "engel olmamak için evde kal" çağrısı Erzurum'da hayatlarının büyük bölümünü evde geçirmek zorunda olan engelliler, vatandaşların kendileriyle empati yapmasını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalmasını istedi.

Erzurum'da hayatlarının büyük bölümünü evde geçirmek zorunda olan engelliler, vatandaşların kendileriyle empati yapmasını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalmasını istedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı koordinasyon merkezinde eğitim alan görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasını sağlamak için video klip çalışması yaptı.

Engelli öğrencilerden kimilerinin konuşarak kimilerinin de işaret diliyle mesaj verdiği klipte, salgına karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele vurgusu yapıldı.

"Kur'anı kalbime, hayatı evime sığdırdım"

Engelliler, "Sağlık çalışanlarımıza, askerimize güveniyorum, siz de bize güvenin. Evde hayat var, evde kal Türkiye", "Kur'anı kalbime, hayatı evime sığdırdım. Ben evdeyim sen de evde kal Türkiye", "Tedbir bizden takdir Allah'tan, evinde kal, önlemini al Türkiye", "Sağlıklı kalmak için evde kal Türkiye" ve "Canım sıkılıyor diye dışarı çıkma, kendi mezarını kendin kazma, lütfen evde kal Türkiye" mesajlarıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Şefi Mahmut Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koordinasyon merkezinde engellilere yönelik çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi.

Her engel grubundan yaklaşık 70 öğrencinin bulunduğu merkezde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla yabancı dil, spor, mesleki ve sanatsal eğitimler verdiklerini anlatan Temel, "Koordinasyon merkezimizde bunların yanı sıra engellilerin sosyal hayata kazandırılmalarına ve istihdama edilmelerine yönelik çalışmalar yapmaktayız. Verdiğimiz bu eğitimler engellilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamakla birlikte kurslarımızdan aldıkları ücretler de onların ev ekonomisine destek oluyor." dedi.

"Vatandaşların hem evde kalması hem de empati kurması için bu çalışmayı yaptık"

Temel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı devlet tarafından birtakım tedbirler alındığına değinerek, şunları kaydetti:

"Tedbirler kapsamında koordinasyon merkezimiz de eğitimlerine kısa süreliğine ara verdi. Bizler de engelli öğrencilerimizle birlikte hem devletimizin evde kal çağrısına destek olmak hem de toplumumuzu önemli bir konuda empati kurmaya davet etmek için bir etkinlik düzenledik. Devletimizin tüm uyarılarına rağmen bir veya iki ay gibi geçici süreliğine kalmakta zorlandığımız evlerimizde engelinden dolayı ömür boyu kalmak zorunda olan engelli vatandaşlarımız var. Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bugüne kadar engellilerimizin sosyal hayata kazandırılması için evlerinden çıkmalarını istedik. Şimdi o engellilerimizle birlikte sizlerin evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bir kez daha diyoruz ki Hayat eve sığar, evde kal Erzurum, evde kal Türkiye."

Kaynak: AA