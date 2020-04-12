Engellilerden "engel olmamak için evde kal" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Engellilerden "engel olmamak için evde kal" çağrısı - Haberler
Güncel

Engellilerden "engel olmamak için evde kal" çağrısı

Erzurum'da hayatlarının büyük bölümünü evde geçirmek zorunda olan engelliler, vatandaşların kendileriyle empati yapmasını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalmasını istedi.

12.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:04
Engellilerden

Erzurum'da hayatlarının büyük bölümünü evde geçirmek zorunda olan engelliler, vatandaşların kendileriyle empati yapmasını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı evde kalmasını istedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı koordinasyon merkezinde eğitim alan görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasını sağlamak için video klip çalışması yaptı.

Engelli öğrencilerden kimilerinin konuşarak kimilerinin de işaret diliyle mesaj verdiği klipte, salgına karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele vurgusu yapıldı.

"Kur'anı kalbime, hayatı evime sığdırdım"

Engelliler, "Sağlık çalışanlarımıza, askerimize güveniyorum, siz de bize güvenin. Evde hayat var, evde kal Türkiye", "Kur'anı kalbime, hayatı evime sığdırdım. Ben evdeyim sen de evde kal Türkiye", "Tedbir bizden takdir Allah'tan, evinde kal, önlemini al Türkiye", "Sağlıklı kalmak için evde kal Türkiye" ve "Canım sıkılıyor diye dışarı çıkma, kendi mezarını kendin kazma, lütfen evde kal Türkiye" mesajlarıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Şefi Mahmut Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koordinasyon merkezinde engellilere yönelik çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi.

Her engel grubundan yaklaşık 70 öğrencinin bulunduğu merkezde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla yabancı dil, spor, mesleki ve sanatsal eğitimler verdiklerini anlatan Temel, "Koordinasyon merkezimizde bunların yanı sıra engellilerin sosyal hayata kazandırılmalarına ve istihdama edilmelerine yönelik çalışmalar yapmaktayız. Verdiğimiz bu eğitimler engellilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamakla birlikte kurslarımızdan aldıkları ücretler de onların ev ekonomisine destek oluyor." dedi.

"Vatandaşların hem evde kalması hem de empati kurması için bu çalışmayı yaptık"

Temel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı devlet tarafından birtakım tedbirler alındığına değinerek, şunları kaydetti:

"Tedbirler kapsamında koordinasyon merkezimiz de eğitimlerine kısa süreliğine ara verdi. Bizler de engelli öğrencilerimizle birlikte hem devletimizin evde kal çağrısına destek olmak hem de toplumumuzu önemli bir konuda empati kurmaya davet etmek için bir etkinlik düzenledik. Devletimizin tüm uyarılarına rağmen bir veya iki ay gibi geçici süreliğine kalmakta zorlandığımız evlerimizde engelinden dolayı ömür boyu kalmak zorunda olan engelli vatandaşlarımız var. Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bugüne kadar engellilerimizin sosyal hayata kazandırılması için evlerinden çıkmalarını istedik. Şimdi o engellilerimizle birlikte sizlerin evlerinde kalmalarını istiyoruz. Bir kez daha diyoruz ki Hayat eve sığar, evde kal Erzurum, evde kal Türkiye."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Salgın ne zaman biter?' sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Salgın ne zaman biter?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah İrem Derici Simge Sağın Levent Yamanel
Spor Falcao Bülent Uygun Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Beşiktaş Zonguldak Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Engellilerden "engel olmamak için evde kal" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 11:12:17. #1.15#
title