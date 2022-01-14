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Engellilerde Kağıtspor rüzgârı

Engellilerde Kağıtspor rüzgârı
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir'in şampiyonları Türkiye Şampiyonasında rüzgar gibi esti.

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcuları 11-12 Ocak tarihinde Gaziantep'te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda zorlu rakipleri ile mücadele etti.

ESRA VE ŞABAN' DAN BRONZ MADALYA

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 kulüpten 200'ü aşkın sporcunun katıldığı turnuvada Büyükşehir Kağıtspor'u temsilen tatamiye çıkan sporculardan

Şaban Köse erkek kumite 84 kilogramda bronz madalya, Esra Ağar kadınlar kumite 61 kilogramda bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

BURAK OLİMPİYAT YOLCUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcusu Burak Mert Can, erkek kata dalında gümüş madalya kazanırken, erkek kumite 67 iilogramda ise kumite dalında altın madalya kazanarak kürsünün en üstünde yer aldı. Şampiyon sporcu son dünya şampiyonasında elde ettiği başarı ve Türkiye Şampiyonluğu ile karate branşı kumite dalında Brezilya'da yapılacak olan Deaflympics'te milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

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