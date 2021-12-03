ENGELLİLER, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU - Haberler
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ENGELLİLER, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan iki engelli, yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'nın eteğinden şehir merkezine uçtu.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan iki engelli, yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'nın eteğinden şehir merkezine uçtu.

İskenderun Beyaz Ay Derneği tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Amanos Dağları'nın eteğinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, bedensel engelli 2 kişi, profesyoneller eşliğinde yamaç paraşütü atlayışı yaptı. Engelliler, dağların eteğinden şehir merkezine uçuş yaptı. Engelliler, bu özel günde güzel bir deneyim yaşadıklarını kaydetti.

ENGELLİLER, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU

ENGELLİLER, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU

ENGELLİLER, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU

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