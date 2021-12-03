ENGELLİLER, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan iki engelli, yamaç paraşütüyle Amanos Dağları'nın eteğinden şehir merkezine uçtu.

İskenderun Beyaz Ay Derneği tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Amanos Dağları'nın eteğinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, bedensel engelli 2 kişi, profesyoneller eşliğinde yamaç paraşütü atlayışı yaptı. Engelliler, dağların eteğinden şehir merkezine uçuş yaptı. Engelliler, bu özel günde güzel bir deneyim yaşadıklarını kaydetti.