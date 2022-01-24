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Engelliler ve Yaşlılar Bez Sıkıntısı Yaşıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de bebekler için bez ve ıslak mendil gibi ürünlerde aşırı fiyatlanma tartışılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tıbbi engelli raporu olan engelli veya yaşlı bireylere verdiği alt bezi desteği de piyasa koşullarında yetersiz kaldı.

Türkiye'de bebekler için bez ve ıslak mendil gibi ürünlerde aşırı fiyatlanma tartışılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tıbbi engelli raporu olan engelli veya yaşlı bireylere verdiği alt bezi desteği de piyasa koşullarında yetersiz kaldı

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, Engelli, Güncel, Haber

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