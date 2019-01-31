Engelliler Ukome'de

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Dezavantajlı Gruplar İstişare Toplantısı'nda, "UKOME toplantılarında bir engelli dernek temsilcisinin katılması" kararı alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Dezavantajlı Guruplar İstişare Toplantısı, çok sayıda engelli dernek temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, "Samsun Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) toplantılarında bir engelli dernek temsilcisinin katılması" kararı, engelli dernek temsilcilerine açıklandı. Kararı sevinçle karşılayan dernek temsilcileri, "Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyoruz. Bu kararın tüm belediyelerimize örnek olmasını istiyoruz" dediler.

Sevgi Kafe'de düzenlenen istişare toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan'ın yanı sıra Ulaşım Dairesi Başkanlığı idareci ve personeli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yetkilisi, SAMULAŞ yetkilileri, Samsun Şoförler Odası Temsilcisi, Samsun Özel Halk Otobüsleri Derneği temsilcileri ile Samsun'da faaliyet gösteren dezavantajlı derneklerinin yönetici ve üyeleri katıldı.

Ulaşım aktörleri, talep ve beklentiler

Toplantıda dezavantajlı gurupların ulaşımda karşılaştıkları sorunlar ve beklentileriyle ilgili istişare yaptıklarını, hizmet alan ile hizmeti verenlerin bir araya getirdiklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak bugüne kadar Samsun'da toplu ulaşım konusunda çalışmalar yaparak hayata geçirdik. Hem hizmeti alan vatandaşlarımızla hem de hizmet veren ulaşım aktörleri ile sürekli istişareler yaparak, hem sürdürülebilir hem de uygulanabilir çalışmalar yapıyoruz. Bugün de şehrimizde yaşayan dezavantajlı guruplara yönelik böyle bir toplantı tertip ederek aksaklıklar ve beklentileri birlikte masaya yatırdık" dedi.

UKOME toplantılarında 1 asil, 1 yedek üye

İstişare toplantılarının devam edeceğini söyleyen Kadir Gürkan, "Bu toplantılarımızda engellilerimizin istek ve taleplerini ilk ağızdan dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki toplantımızı Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme Rehabilitasyon Merkezinde yapma kararı aldık. Ayrıca UKOME toplantılarına iştirak etmek üzere dezavantajlı grup derneklerinden 1 asil, 1 de yedek temsilci belirledik. Bu temsilcimiz UKOME'nin her ay yapılacak toplantılarına katılarak engelli yurttaşlarımızın beklenti ve önerilerini dile getirme imkanı bulacak. Toplantımıza katılarak bizlere görüş ve önerilerini ileten dezavantajlı gruplara ait sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile üyelerine ve toplu ulaşımda hizmet veren kurum, kuruluş ve işletme yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hakyemez: "Artık söz hakkımız var"

Düzenlenen toplantıda yer alan ve UKOME'de engellileri temsil edecek isim olarak belirlenen Samsun Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hayriye Hakyemez, "Türkiye'de bir ilk olan bu uygulama için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Samsun'da engellilerin de kullanabileceği 101 otobüs ulaşım hizmeti veriyor. Bunlardan yeterince faydalanıyoruz. Özellikle tramvaylarda görevliler bizlere son derece yardımcı oluyor. UKOME'de artık bizim de söz hakkımız var" dedi.

Akbulut: "Belediye başkanlarımıza örnek olsun"

Toplantıya katılan bir diğer isim olan Samsun Engelliler Federasyonu(SAMEF) Başkanı Mehmet Akbulut da, "UKOME'de temsil edilmemizi engellilerin toplumla buluşması adına çok önemsiyorum. Bu tür karar verme merkezlerinde temsil edilmemiz çok önemli bir adımdır. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesini kutluyor, teşekkür ediyoruz. Gerek UKOME'de gerekse belediyelerde engelli haklarını savunan bir temsilcimiz olması zaten gerekiyordu. Bu kararın seçim arifesinde yeni seçilecek belediye başkanlarımız için örnek teşkil etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Zihni Şahin: "Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Alınan karar ve düzenlenen toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların yaşama çok daha sıkı sarılmalarını sağlamak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız olduğumuzu her zaman dile getirdik. Tüm engelli vatandaşlarımız için 'Suda yüzde 50 indirim' uygulamasını başlatarak tüm ülkeye örnek olduk. Engelli yurttaşlarımıza başta ulaşım olmak üzere hayatın her alanında yardımcı olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimiz arasındadır. UKOME'de temsil edilecek olmaları bu nedenle önemlidir. Engelli vatandaşlarımızı engellerinden dolayı toplumdan ayrıştırmadan onların özel gereksinimlerini karşılayacak şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA