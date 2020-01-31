Engelliler, tesislerden yüzde 50 indirimli yararlanacak
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Engelliler, tesislerden yüzde 50 indirimli yararlanacak

Edremit Belediyesi, Avcılar Belediyesi'yle 'Sosyal Sorumluluk Projeleri' kapsamında engellilerin tesislerden indirimli yararlanabilmesi için protokol imzaladı.

31.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:36
Engelliler, tesislerden yüzde 50 indirimli yararlanacak

, Belediyesi'yle 'Sosyal Sorumluluk Projeleri' kapsamında engellilerin tesislerden indirimli yararlanabilmesi için protokol imzaladı.


Edremit Belediyesi'ne bağlı ED-BEL Ltd. Şti. Müdürü Hüseyin Çetin ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Avcılar Belediyesi'nde bir araya geldi. Avcılar Belediyesi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında imzaladıkları protokolle; Avcılar'da yaşayan engelli vatandaşlar, maviyle yeşilin buluştuğu turizm ilçesi Edremit'te hizmet veren ED-BEL bünyesindeki otel, restoran ve kaplıcalardan %50 indirimle yararlanabilecekler.


Çetin, belediyelerin sosyal belediyeciliği güçlendirici her türlü çalışmasına şirket olarak her zaman katkıda bulunabileceklerini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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