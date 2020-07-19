Engelliler tarlada yetiştirdikleri sebzeleri pazarda satıyor Keşan ilçesinde engelli derneği üyeleri tarlada yetiştirdikleri sebzeleri pazarda satıyor.

Keşan ilçesinde engelli derneği üyeleri tarlada yetiştirdikleri sebzeleri pazarda satıyor.

Keşan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, gazetecilere, belediyeden kiraladıkları tarlada üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarladan hasat ettikleri sebzeleri ilçe pazarında vatandaşa sunduklarını belirten Büyükkayhan, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar tarlaya götürüp onlara bir şeyler yaptırmaya çalıştık. Bugüne kadar bu mahsulleri yetiştirdik. Bunun dışında fazla olmamakla beraber kavun, karpuz da yetiştirdik. Salı, perşembe ve cumartesi günleri kurulan halk pazarında ürettiğimiz ürünleri satacağız. Başkanımızın bize verdiği desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Amacımız bir şeyler üretmek."

Büyükkayhan, dernek üyeleri Hakan Geçim, Nurdanay Gülkan ve Halil Osman Çetintaş ile pazarda ürün satışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA