Engelliler, Sas Komandolarıyla Zafer Dalışı Yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte engelliler, SAS komandoları ve 1. sınıf dalgıçlarla heyecan dolu bir gün geçirdi. Önce zodyak botla denize açılan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri daha sonra 8 metre derinliğe tüplü zafer dalışı yaparak, Türk bayrağı açtı.

Bağcılar Belediyesi ile Kurtarma ve Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yılı münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Birlikte Daha Güzel Zafere İlk Adım" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyeri olan görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Beykoz Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı Dalış Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

"Cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sosyal sorumluluk projesi anlamında çok önemli bir etkinlikte beraberiz. Bu etkinliği birlikte gerçekleştirdiğimiz kurtarma ve su altı komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Burada olduğu gibi toplumun bütün kesimlerini kapsayan projeler üretiyoruz. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda eğitim gören engellilerimiz, SAS komandoları eşliğinde bir zafer dalışı yapıyorlar. Böylece engellilerimize fırsat tanındığında neler yapabileceklerine de şahit oluyoruz. Onlar bunun mutluluğunu yaşarken 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yılına ayrı bir anlam katmış oluyoruz. Bize bu ortamı sağlayan Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na de teşekkürlerimizi iletiyorum. Cesaretlerinden dolayı engelli yavrularımızın kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Bu vesileyle de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyorum" dedi.

"Ev sahibi olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Albay Hilmi Tamer Günebakan ise "Bu özel günde böylesine anlamlı bir faaliyeti yapmaktan ve yaşatmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Personelimiz çok zorlu eğitimden geçerek bu görevlere katılabilmektedirler. Ancak bugün gördük ki cesaretleriyle su altına olan sevgileriyle kocaman kalpleri ve engel tanımaz kardeşlerimizin onlardan hiçbir farkı olmadığına bugün şahitlik etmiş bulunuyoruz. Bu faaliyetinin yapılmasında öncülük eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Önce zodyak botla tur attılar sonra 8 metreye daldılar

Konuşmaların ardından Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü öğrencileri, zodyak botlarla İstanbul Boğazı'na açıldı. Botla kısa bir tur atan engelliler hem kendileri heyecanlandı hem de izleyenleri heyecanlandırdı. Engelli gençler daha sonra ise SAS komandoları ve 1. Sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel eşliğinde iskeleden suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 8 metre derinliğe inen engelli dalgıçlar, su altında fotoğraf çekildi. Su altında Türk bayrağı açan engelli dalgıçlar su yüzüne çıktığında büyük alkış aldı.

"Gemi parçalarına, midye kabuklarına ve balıklara dokundum"

Görme engelli Hamza Demir, su altında yaşadığı deneyimi şöyle anlattı:

"Çok heyecanlı bir dalış oldu. Gemi parçalarına, midye kabuklarına dokundum. Balıkları yakalamaya çalıştım ama elimden kaçtılar. Bayrak açtık ve bayrağımızı indirmeye kalkışanlara karşı mesaj verdik."

Program sonunda Başkan Çağırıcı ve Albay Günebakan tarafından zafer dalışı yapan süreğen engelli Ali Sağlam'a, Zihinsel engelli Uğur Morkoç'a, görme engelli Hamza Demir'e, işitme engelli Alkan Abukan'a ve bedensel engelli Mikail Aydın'a katılım belgeleri takdim edildi. - İSTANBUL