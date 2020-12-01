Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu

01.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:29
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu

Mental-Motor Retardasyon sorunu nedeniyle 3 yaşına kadar hiç sesi çıkmayan Umut Özgil, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle konuşmaya hatta okula gitmeye başladı.

Mental-Motor Retardasyon sorunu nedeniyle 3 yaşına kadar hiç sesi çıkmayan Umut Özgil, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle konuşmaya hatta okula gitmeye başladı. Çocuğunun sesini ilk kez 3 yaşında ders sırasında söylediği "Baba" kelimesiyle duyduğunu belirten anne Fatma Özgil, "O anı hiç unutamıyorum. Anlatılamaz duygular yaşadım. Bir çocuk nasıl ağlar nasıl güler burada öğrendim. Diyebilirim ki, Umut burada doğdu" dedi.

Bağcılar'da 2013 yılında erken doğum yapan Fatma Özgil'in dünyaya gelen çocuğu Umut'un gelişiminde problemler yaşandı. Yapılan tetkikler sonucunda doktorlar Umut'a gelişme geriliği de denilen mental-motor retardasyon tanısı konuldu. Uzun süre yoğun bakımda kalan Umut ne hastanede ne de taburcu olduktan sonra gittiği evinde de hiç konuşmadı.

4 YIL İÇİNDE İYİLEŞMELER GÖRÜLDÜ

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Özgil Ailesi, 3 yaşına kadar hiç sesini duymadıkları çocuklarının tedavisi için arayışa girdi. Bu sırada Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda mental-motor retardasyon sorunu olan çocuklara eğitim verildiğini öğrendi. Bunun üzerine anne Özgil'in müracaatı üzerine Umut, uzmanlar tarafından terapiye alındı. Geçen 4 yıl içinde yüzde 94 engel raporu bulunan Umut da iyileşmeler görüldü. İletişim becerisi ve ses bilgisi gelişimi yükselen Umut, normal bireyler gibi konuşmaya da başladı.

"O ANI HİÇ UNUTAMIYORUM"

Oğlunun ilk sesini duyduğu anı unutamadığını söyleyen annesi Fatma Özgil, "Umut, yaşıtlarından iki yaş geriden gidiyor. Buraya geldikten sonra ince dokunuşlarla hem benim hem oğlumun hayatını değiştirdiler. Anasınıfıyla başlayan eğitim duyu algı ve konuşma terapisiyle devam etti ve dört yılda çok iyi bir duruma geldi. Buraya gelene kadar çocuğumun sesini hiç duymamıştım. İlk kez burada konuştu. Dersin ortasında ağzından baba kelimesi çıktı. O anı hiç unutamıyorum. Anlatılamaz duygular yaşadım. Bir çocuk nasıl ağlar nasıl güler burada öğrendim. Diyebilirim ki, Umut burada doğdu. Bize bu mutluluğu yaşatan başta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve eğitmenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Her geçen gün gelişim gösteren 7 yaşındaki Umut, bu yıl birinci sınıfa yazılarak okul hayatına adımını attı.


Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu
Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İşitme engelli kızın ilk kez ses duyduğu anlar duygulandırdı
İşitme engelli kızın ilk kez ses duyduğu anlar duygulandırdı
Pandemi sürecinde özel eğitime devam kararı özel bireylere umut ışığı oldu
Pandemi sürecinde özel eğitime devam kararı özel bireylere umut ışığı oldu
Mezitli, kadın şiddetine karşı tek ses oldu
Mezitli, kadın şiddetine karşı tek ses oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Halife Hafter Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Enes Batur İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Fuat Çapa Ersun Yanal Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engelliler Sarayı Umut'un sesi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:29:01. #1.15#
title