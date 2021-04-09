Polisler, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleriyle buluştu
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerini ziyaret etti.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursiyerler, ziyarete gelen polislerle oyuncak yapıp, resim boyayarak, keyifli zaman geçirdi.
Atölyeleri tek tek dolaşarak, kursiyerlerle derse giren polisler, eğitimler hakkında bilgi edindi. Kursiyerler, derste yaptıkları ahşap oyuncak, yağlı boya ve kilden dekoratif eşyaları polislere hediye etti.
Ziyaret sonunda "Engellileri Aşalım" adlı müzik grubu mini konser verdi. Polislerin eşlik ettiği şarkılarda kursiyerler de gönüllerince eğlendi.
Etkinlik hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük