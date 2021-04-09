Polisler, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleriyle buluştu

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerini ziyaret etti.