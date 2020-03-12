Engelliler Montaj Atölyesi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Engelliler Montaj Atölyesi - Haber
Eskişehir, Tepebaşı, Eylül, OSB, Güncel

Engelliler Montaj Atölyesi

Engelliler Montaj Atölyesi, eylül-şubat ayları arasında 403 bin 746 adet birim malzeme montajı ile Eskişehir sanayisine güç kattı.

12.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:16
Engelliler Montaj Atölyesi

Tepebaşı Belediyesive Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle organize sanayi bölgesinde açılan Engeliler Montaj Atölyesi üretime büyük katkı sunmaya devam ediyor.Eylül 2019 tarihinde "Üretene Engel Yok" sloganıyla açılanTürkiye'deki organize sanayi bölgelerinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan atölyede 5 aylık süreçte 403 bin 746 adet birim malzeme montajı yapılarakfirmalara teslim edildi. 3 öğrenci ise çeşitli firmalarda istihdam edildi.

Engelliler Montaj Atölyesi Öğretmeni Fatma Kırkses çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Atölyemiz engelli bireylerin üretim hayatı içinde yer almaları, meslek sahibi olmalarıiçin Tepebaşı Belediyemiz ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizin iş birliğiyle OSB'de açıldı.Eylül ayından beri aktif olarak çalışanatölyemiz toplamda 5 fabrikaya iş yapmakta. 19 öğrencimizin eğitim aldığı atölyemizde eylül- şubat tarihleri arasında 403 bin 746 adet birim malzeme montajı gerçekleştirdik. Ayrıca3 öğrencimiz ise çeşitli fabrikalarda istihdam edildi" dedi.

Atölyenin diğer OSB'lere de ışık olduğunu aktaran Kırkses, "Birçok OSB'den yetkililer gerek telefonla arayarak gerek bizleri ziyaret ederekatölyemiz hakkında bilgi aldılar. İnşallah atölyemiz diğer OSB'lere de örnek olur ve engelli bireylerimiz üretim hayatı içerisinde yer alır" diye konuştu. Kırkses, ayrıca çevre illerdenailelerin çocuklarınınatölyedeçalışmasıiçin kendilerine talepte bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Haber
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Haber
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Bülent Uygun Ali Palabıyık Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Engelliler Montaj Atölyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:01:28. #1.15#