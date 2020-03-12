Engelliler Montaj Atölyesi Engelliler Montaj Atölyesi, eylül-şubat ayları arasında 403 bin 746 adet birim malzeme montajı ile Eskişehir sanayisine güç kattı.

Tepebaşı Belediyesive Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle organize sanayi bölgesinde açılan Engeliler Montaj Atölyesi üretime büyük katkı sunmaya devam ediyor.Eylül 2019 tarihinde "Üretene Engel Yok" sloganıyla açılanTürkiye'deki organize sanayi bölgelerinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan atölyede 5 aylık süreçte 403 bin 746 adet birim malzeme montajı yapılarakfirmalara teslim edildi. 3 öğrenci ise çeşitli firmalarda istihdam edildi.

Engelliler Montaj Atölyesi Öğretmeni Fatma Kırkses çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Atölyemiz engelli bireylerin üretim hayatı içinde yer almaları, meslek sahibi olmalarıiçin Tepebaşı Belediyemiz ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizin iş birliğiyle OSB'de açıldı.Eylül ayından beri aktif olarak çalışanatölyemiz toplamda 5 fabrikaya iş yapmakta. 19 öğrencimizin eğitim aldığı atölyemizde eylül- şubat tarihleri arasında 403 bin 746 adet birim malzeme montajı gerçekleştirdik. Ayrıca3 öğrencimiz ise çeşitli fabrikalarda istihdam edildi" dedi.

Atölyenin diğer OSB'lere de ışık olduğunu aktaran Kırkses, "Birçok OSB'den yetkililer gerek telefonla arayarak gerek bizleri ziyaret ederekatölyemiz hakkında bilgi aldılar. İnşallah atölyemiz diğer OSB'lere de örnek olur ve engelli bireylerimiz üretim hayatı içerisinde yer alır" diye konuştu. Kırkses, ayrıca çevre illerdenailelerin çocuklarınınatölyedeçalışmasıiçin kendilerine talepte bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler