HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Engelliler mesleki eğitim projesiyle rahat iş bulabilecek

Denizli'de, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) etkin hizmet sunumuna katkıda bulunmak amacıyla engellilere yönelik mesleki eğitim ve hibe desteği projeleri konularında tanıtım programı düzenledi.

Engelliler mesleki eğitim projesiyle rahat iş bulabilecek
28.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:34

Denizli'de, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) etkin hizmet sunumuna katkıda bulunmak amacıyla engellilere yönelik mesleki eğitim ve hibe desteği projeleri konularında tanıtım programı düzenledi.

İş kulübü ve Engelli İş Koçluğu hizmeti yürüten Denizli İŞKUR engelli vatandaşlara yönelik daha etkin hizmet sunumuna katkı sağlamak amacıyla program düzenledi. Program kapsamında ilk aşamada konu hakkında ortaklaşa çalışan Engelli Iş Koçları ve İş Kulübü Liderleri tarafından engelli vatandaşlara eğitim düzenledi. Engelli vatandaşların iş arama becerilerinin geliştirilmesi ve işveren beklentileri, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programı ile birlikte İş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama, telefon görüşmeleri, mülakat teknikleri, beden dili ve iletişim konularına da yer verildi. Ayrıca, engellilere yönelik hibe desteği projeleri kapsamında ise kendi işletmesini kurmak isteyen engellilerde aranan şartlar, başvuru evrakları, başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar, başvuru sonrası kabul edilen projeler için yapılması gereken işlemler, projenin yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar" konularının yer aldığı bilgilendirme sunumları yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur Dünya
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü 3. Sayfa
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
Sokakta top oynayan çocukları önce dövdü sonra bıçakla kovaladı
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ozan Güven Eda Taşpınar Demet Özdemir Mustafa Ceceli
Spor Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv İzmir Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Engelliler mesleki eğitim projesiyle rahat iş bulabilecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 17:35:40. #1.15#
title