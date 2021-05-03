Engelliler Merkezi Projesi başladı
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Engelliler Merkezi Projesi başladı

Engelliler Merkezi Projesi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim beyannamesinde söz verdiği ve engelli vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştıracak Engelliler Merkezi projesi başladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim beyannamesinde söz verdiği ve engelli vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştıracak Engelliler Merkezi projesi başladı.

Çayırova'da yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi projesi başladı. İlçede yoğun bir nüfusa sahip engelli vatandaşların kolay yaşam sürmeleri için seçim beyannamesinde söz veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Mahallesi'nde hayata geçireceği proje alanında gerçekleşen hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan yardımcıları ile birlikte sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, "Yoğun bir araştırma ve hazırlık çalışmalarının ardından yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde 3 bin 824 m2 kapalı alanda 3 katlı yapılacak projenin inşaatına başladık. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünerek projemizi tasarladık. Projenin, eksiksiz olmaması için hayata geçirilen benzer birçok projeleri de inceledik. Bir an önce tamamlayarak engelli kardeşlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Engellilerin gündelik yaşamını daha da kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak projede; konferans salonu, atölyeler, oyun, veli eğitim, öğretmenler odası, spor salonu, duyu bütünleme odası, sesli kütüphane, özel oyun ve park alanı gibi birçok bölüm yer alacak. - KOCAELİ

Engelliler Merkezi Projesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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