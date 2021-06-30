Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Sağlık

- Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü Erzurum'da engelli bireyler Sağlık Müdürlüğü'nce kent meydanında kurulan stantta aşı oldu.

- Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü

ERZURUM - Erzurum'da engelli bireyler Sağlık Müdürlüğü'nce kent meydanında kurulan stantta aşı oldu.

Tarihi Yakutiye Kent Meydanında aşı olan engelli bireyler uygulamadan dolayı Sağlık yetkililerine teşekkür etti.

Erzurum Kent konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Engelli Meclisi üyelerinin İl Sağlık Müdürlüğünün Yakutiye Kent Meydanında açmış olduğu KOVİT-19 aşı istasyonlarında bir ayrıcalık olarak beklemeden istenilen aşılarını yaptırdığını belirterek, "Devletimizin ülke insanına vermiş olduğu değeri değerlendirmek adına, Yakutiye Kent Meydanında aşı olmak için toplandık. Birçok ülkenin arayıp bulamadığı bu değerli aşılama işi bizim ülkemizde vatandaşın ayağına kadar getirdik. Bu da sağlığımıza vermiş olduğumuz değerdir. Hele hele de engelli bireyler için çok daha önem arz ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün Erzurum Yakutiye Kent Meydanında kurmuş olduğu aşı stantlarında beklemeden aşı olma fırsatı verildi. Yöneticileri bunu bir borç biliyoruz. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tekerlekli sandalyeleri ve yakınları ile birlikte standa gelen bireyler aşılarını yaptırdıktan sonra bölgeden ayrıldılar.

Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü
Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü
Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü
Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Muharrem İnce Lütfü Türkkan Süleyman Soylu
Magazin Brad Pitt Şevval Şahin Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:42:58. #1.16#

title