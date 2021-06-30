Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü

- Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü Erzurum'da engelli bireyler Sağlık Müdürlüğü'nce kent meydanında kurulan stantta aşı oldu.

- Engelliler Meclisinden aşı teşekkürü

ERZURUM - Erzurum'da engelli bireyler Sağlık Müdürlüğü'nce kent meydanında kurulan stantta aşı oldu.

Tarihi Yakutiye Kent Meydanında aşı olan engelli bireyler uygulamadan dolayı Sağlık yetkililerine teşekkür etti.

Erzurum Kent konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Engelli Meclisi üyelerinin İl Sağlık Müdürlüğünün Yakutiye Kent Meydanında açmış olduğu KOVİT-19 aşı istasyonlarında bir ayrıcalık olarak beklemeden istenilen aşılarını yaptırdığını belirterek, "Devletimizin ülke insanına vermiş olduğu değeri değerlendirmek adına, Yakutiye Kent Meydanında aşı olmak için toplandık. Birçok ülkenin arayıp bulamadığı bu değerli aşılama işi bizim ülkemizde vatandaşın ayağına kadar getirdik. Bu da sağlığımıza vermiş olduğumuz değerdir. Hele hele de engelli bireyler için çok daha önem arz ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nün Erzurum Yakutiye Kent Meydanında kurmuş olduğu aşı stantlarında beklemeden aşı olma fırsatı verildi. Yöneticileri bunu bir borç biliyoruz. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tekerlekli sandalyeleri ve yakınları ile birlikte standa gelen bireyler aşılarını yaptırdıktan sonra bölgeden ayrıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler