Engelliler lunaparkta gönüllerince eğlendi

Bir Kalp Bin Umut Platformunun girişimi ile Batman'daki lunaparkta engelliler doyasıya eğlendi.

İşletmeci Necdet Nasıroğlu, lunaparkta engellilere ücretsiz eğlenme fırsatı sundu.

Engellilerin bir çoğunun ilk defa böyle bir eğlenceye katıldığını belirten, Nasıroğlu, engellilerin sosyal hayata katılmasını arzuladıklarını söyledi.

Nasıroğlu, "Daha önce de sosyal sorumluluk projesine katkımız olsun diye başarılı öğrencilere ücretsiz lunaparkın kapılarını açmıştık. Bu kez engelli kardeşlerimizi ücretsiz ağırladık. Bu kampanya işletmemiz var olduğu sürece geçerli olacak. Engelli kardeşimiz lunaparka geldiği andan itibaren biz kendilerine kart vereceğiz." dedi.

Platformu sözcüsü Veysi Mercimekçi, lunapark işletmecisine teşekkür ederken, evlerinde sosyal yaşamdan uzak yaşamak zorunda kalan fiziksel ve zihinsel engellileri topluma kazandırmak istediklerini belirtti.

Engellilerden Melek Akın, lunaparkta çok eğlendiğini belirterek, "Bugün burada farklı araçlara bindim. Bizi böyle bir günde unutmayan ve bize böyle bir mutluluğu yaşatan yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.

Abdullah İpek de sunulan hizmetten dolayı işletmeci Nasıroğlu'na teşekkür ettiğini belirterek, güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA