Engelliler Korosundan Türk Halk Müziği Konseri

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği korosu konser verdi.

Derneğin Samsun Şubesince 7 yıl önce kurulan koronun 13'üncü konseri, Atakum Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bedensel engellilerden oluşan koro, 10 Türk halk müziği eseri seslendirdi. Konserde solo performanslar da sergilendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, tekerlekli sandalyesinde söylediği türküyle izleyicileri duygulandırdı.

Hakyemezoğlu, her engel grubundan üyelerinin bulunduğunu belirterek, onların sosyalleşmesi için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi gerektiğine işaret eden Hakyemezoğlu, "Engelli kardeşlerimiz için birçok proje hayata geçirdik. Bu projelerle kardeşlerimiz spordan sanata, edebiyattan kültürel alana kadar birçok branşta kendisini ispatladı." dedi.