Engelliler Konfederasyonundan "Engellilerin Tüketici Hakları" projesi

Engelliler Konfederasyonu ile Tüketici Hakları Derneği, Bulgaristan Ulusal Aktif Tüketiciler Derneği ve Bulgaristan Görme Engelliler Spor Federasyonu arasında kurulan ağ ile "Engellilerin Tüketici Hakları" projesi hayata geçirilecek.

Engelliler Konfederasyonu ile Tüketici Hakları Derneği, Bulgaristan Ulusal Aktif Tüketiciler Derneği ve Bulgaristan Görme Engelliler Spor Federasyonu arasında kurulan ağ ile "Engellilerin Tüketici Hakları" projesi hayata geçirilecek.

Engelliler Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulan ağ ile Türkiye ve Avrupa'da engelli ve tüketici hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının projeye katılması teşvik edilecek.

Projeyle engelliler, tükettiği ürünler hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Engellilerin tüketici hakları, engelli olmayanların haklarını da kapsamakla beraber engellilere özgü politika ve uygulamaları da içerecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir