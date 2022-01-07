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Engelliler kamuya atama sayılarının artırılmasını istedi

Engelliler kamuya atama sayılarının artırılmasını istedi
Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Haberler | Güncel

Engelliler kamuya atama sayılarının artırılmasını istediANKARA'da Engelliler Konfederasyonu üyeleri, 2022 yılı ocak ayında kamuya atanacağı açıklanan 2 bin 927 engelli memurda sayının artırılmasını istedi.

Engelliler kamuya atama sayılarının artırılmasını istedi

ANKARA'da Engelliler Konfederasyonu üyeleri, 2022 yılı ocak ayında kamuya atanacağı açıklanan 2 bin 927 engelli memurda sayının artırılmasını istedi.

Kızılay'da toplanan engelli vatandaşlar, bakanlıktan sayının artırılmasını istedi. Engelliler Konfederasyon Başkanı Fermani Kurtel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın bu yılın ocak ayı sonuna kadar 2 bin 927 engellinin kamuya atamasının yapılacağını açıkladığını hatırlatarak, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yüksek puan alan birçok engellinin en az 10 bin atama beklediğini söyledi. Kurtel, "Engelliler yaşadıkları bu hayal kırıklığını farklı mecralarda dile getirmiş ve getirmeye devam edecektir. Bu nedenle bir kez daha belirtiyoruz ki; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından açıklanan 2 bin 927 atama sayısı 10 bine çıkıncaya kadar hukuk sınırları çerçevesinde her türlü demokratik hakkımızı kullanacağız" dedi.10 bin atama talebinde ısrarcı olduklarını söyleyen Kurtel, "Kamu, kurum ve kuruluşlarda engelli memur kadrosu için belirlenmiş olan yüzde 3 kota yüzde 6'ya çıkarılıp uygulanıncaya kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" diye konuştu.

Engelliler kamuya atama sayılarının artırılmasını istedi

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Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Son Dakika Haberleri

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