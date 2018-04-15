Engelliler İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Hasta Mahkumlar İçin Yarıştı

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 50 Filistinli, İsrail hapishanelerindeki bin 500 Filistinli hasta tutukluya destek için düzenlenen yarışta ter döktü.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürüten Vaad Cemiyeti ve Selam Spor Kulübü tarafından Gazze'de Seraya Meydanı'ndan Meçhul Asker Anıtı'na kadar olan mesafede gerçekleştirilen "Maraton 1500" adlı yarışta Filistinli engelliler tekerlekli sandalyeleriyle yarıştı.

Katılımcıların giydiği tek tip tişörtlerin üzerinde "1500... Filistinli Esirler Günü'nde Filistinli Esirlerle Dayanışma" ifadeleri yer alırken, bazı Filistinliler "İsrail hapishanelerinde 1500 hasta esir var." yazılı posterler taşıdı.

AA muhabirine konuşan Vaad Cemiyeti Müdürü Abdullah Kandil, "Maraton 1500 adını İsrail hapishanelerindeki bin 500 Filistinli hasta esire dikkati çekmek için seçtik." dedi.

Hasta tutukluların tedaviye ihtiyaçları olduğunu ve 17 Nisan Filistinli Esirler Günü etkinlikleri kapsamında hasta tutuklular konusunu gündeme taşımak istediklerini anlatan Kandil, yarışa katılan kişilerin de İsrail saldırıları sonucunda yaralanarak yürüyemeyen kişilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Kandil ayrıca, bu yarışla uluslararası insan hakları kuruluşlarını da yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenerek İsrail hapishanelerindeki hasta tutuklular konusuna eğilmeye davet ettiklerini kaydetti.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Ömer el-Garbavi, kupayı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara armağan ettiğini söyledi.

Garbavi, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını umduğunu ifade etti.

Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.