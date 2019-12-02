Engelliler ile nasıl yaşanılacağını öğreteceğiz

02.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:33

ESENYURT Engelli Koordinasyon Merkezi engellilere yönelik el becerisi kursu ile hizmet veriyor. İlginin yoğun olduğu kursta engelli gençler hem sosyalleşiyor hem de el becerilerini geliştiriyorDünya Engelliler Günü öncesi EngelliKoordinasyon Merkezi Sorumlusu Çiğdem Lazkan, geçtiğimiz günlerde Aksaray 'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayını hatırlattı. Lazkan"Bu ve bunun gibi olayları yaşamamak adına düzenleyeceğimiz seminerler ile ailelere ve çocuklara, engellilerle nasıl birlikte yaşanılır bunu öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

Aksaray'da otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ileri sürülen velilerin, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddiası kamuoyunda büyük tepki çekmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bu olaya ilişkin konuşan Esenyurt Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Çiğdem Lazkan, "Düzenleyeceğimiz seminerler ile onlarla yaşamın ne kadar güzel olabileceğini göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"SAĞLIKLI VE ENGELLİ ÇOCUKLAR ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ KURMALIYIZ"

Engellilere nasıl davranılması gerektiği ile alakalı toplum bilinci oluşturabilmek adına okullarda velilere ve öğrencilere seminerler düzenleyeceklerini söyleyen Lazkan, "Sağlıklı olan çocuklarımızın engelli çocuklarımıza nasıl davranılması gerektiği konusunda seminerlerimize başlayacağız. Aralarında güçlü bir bağ kurabilmek adına bu seminerler oldukça faydalı olacaktır. Çoğu öğrencilerimiz, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz bir engelli ile nasıl konuşulması gerektiği ya da nasıl davranılması gerektiğini maalesef bilemeyebiliyor. Biz bunları yenmek adına seminerler düzenleyip engelli çocuklarla nasıl bir arada yaşanması gerektiğini onlara öğretmek istiyoruz. Özellikle otizmli çocuklar bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde otizmli çocuklar maalesef okulda dışlandılar bunların yaşanmaması adına biz ailelere, çocuklara otizmli ve diğer engellilerle nasıl birlikte yaşanılır bunları öğretmeye çalışacağız, bunun yanı sıra aslında onlarla yaşamın ne kadar güzel olabileceğini göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"ONLARLA YAŞAM ASLINDA ÇOK GÜZEL"

Engelli vatandaşlar için çeşitli hizmetlerinden bahseden Lazkan, "Vatandaşlarımızın engel durumlarına göre kurslarımız var. El becerileri kursumuz, gerçekten aileleri ve engelli çocuklarımız tarafından beğenilen ve faydalı olduğunu inandığımız bir bölüm oldu. Burada öğrenciler hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyorlar ve mutlularda. Çoğu aile engelli çocuklarını çok fazla sosyal aktiviteye götüremiyorlar ama kurslarda çocuklar engelli arkadaşları ile bir arada oluyor ve hocaları ile vakit geçiriyorlar. Böylece el becerilerini geliştiriyorlar ve yaptıkları ürünleri gördükçe bunu biz yaptık deyip mutlu oluyorlar. Belirli dönemlerde sergi yapıyoruz, 4 Aralık'ta da sergimiz var. Engelli öğrencilerimizin yaptıkları ürünleri sergileyip satışa sunacağız. Buradan gelen gelir ile de çocuklara bir faydamız olacak. Ayrıca kursun dışında öğrenciler eğitim de alıyorlar aslında çünkü hocaları onlarla ilgilenip el becerilerini geliştirirken özveri ile hareket ediyorlar. Bu sayede çoğu çocuk konuşmaya bile başlıyor belirli bir süreden sonra çünkü bazı çocuklar kursa geldiklerinde sessizler, içine kapanıklar, konuşamıyorlar, el becerilerini hemen yapamıyorlar ama biz sabrediyoruz, bekliyoruz. Belirli bir zaman sonra bir bakıyorsunuz konuşmaya, el becerilerini geliştirmeye, daha iyi iletişim kurmaya başlıyoruz onlarla. Engelli bireylerin ailelerine şunu söylemek istiyorum, artık hiçbir şey eskisi gibi değil, ulaşım artık çok rahat sosyal aktiviteler engelliler için gitgide daha da artıyor. Bu yüzden aileler eve kapanmak yerine çocuklarını dışarıya çıkarıp bizim kurslarımıza getirebilirler çocukların eğitim alabilmeleri için devletin sunmuş olduğu rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alabilirler. Herkesten şunu istiyoruz yani engelli bireyler dışarıdan baktığımız zaman tamam ilk etapta yadırgana biliyorlar bunları sık görebiliyoruz, insanların onlara bakış açıları onlara acıyarak değil de normal sizin benim gibi davranmalarını istiyoruz. Onlarla yaşamanın aslında çok güzel olduğunun farkına varıp güzel yaşamak, bizim tek ümidimiz" dedi.

"DERS SINIFTA KALMIYOR"

Zorlukları kurstaki etkinliklerimizle yeniyoruz diyen El Sanatları Öğretmeni Murat Güzel "Burada ahşap, polyester boyama takı giyim üzerine dikiş nakış kursu veriyoruz, ayrıca silikon kalıpları ile kapı süsleri ve benzeri el sanatları dallarında uygulamalar yapıyoruz. Satın alan kişiler ürünlerimizi beğenince öğrenciler motive oluyor ve daha çok uğraşıyorlar" dedi. El Sanatları Öğretmeni Deniz Solak ise "Yapılan çalışmalarla engelli öğrencilerimiz hayatlarına farklılık katıyorlar. Hafif düzeyde zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerimiz var, onlara mümkün olduğunca sosyal anlamda yardımcı olacak etkinliklerimiz oluyor, sadece ders işlemiyoruz çeşitli aktiviteler de düzenliyoruz. Velilerle dışarıya çıkıyoruz bazen onları sınıfa çağırıyoruz, özellikle bu tür çalışmalar onları çok sevindiriyor daha mutlu oluyorlar. Kursun dışında onların hayallerini de gerçekleştiriyoruz, mesela bir down sendromlu öğrencimize damatsız düğün yaptık, ona gelinlik giydirdik, zaten tek hayali gelinlik giymekti. O gün onun mutlu olması o gözlerindeki ışıltıyı gördükten sonra hiçbir şeye gerek yoktu açıkçası, hala o gelinliği ara sıra giyip mutlu olduğunu söyleyip bize fotoğraflarını atıyor, devamlı iletişim içerisindeyiz. Öğrencilerimizle sınıf dışında da görüşüyoruz ders sınıfta kalmıyor devam ediyor" diye konuştu.

El becerileri kursuna katılan engelli öğrenciler, yapılan etkinliklerden çok memnun olduklarını şimdiye kadar birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

- İstanbul