Engelliler ile gaziler, 15 Temmuz şehitleri anısına sualtı dalışı yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü dalgıçlarının da katıldığı etkinlikte Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü Öğrencileri ile 15 Temmuz gazileri, İstanbul Boğazı'na tüplü dalış yaptı.

Bağcılar Belediyesi ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Temmuz hain işgal girişiminin 3. Yıldönümünde "15 Temmuz Milli İrade Dalışı" gerçekleştirildi. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören işitme, süreğen, görme fiziksel, zihinsel engelli kursiyerler ile 15 Temmuz gazileri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi Basın Ekspres yolunda durdurmak istediği tankın üzerinden düşerek yaralanan Bekir Yıldız ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yerden seken kurşunla yaralanan Hamit Hakan Yılmaztürk, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Su altından çıkışta Türk bayrağı açtılar

Programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Protokol konuşmaların ardından Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri ve 15 Temmuz gazisi Yıldız ile Yılmaztürk dalgıç kıyafetlerini giyerek kurbağa adamlarla birlikte sualtına tüplü dalış yaptı.

İstanbul Boğazı'nın derin sularında bir süre kalan engelliler ve gaziler su altından çıkışta 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak için Türk Bayrağı açtı.

Kaynak: Bültenler