Engelliler ile eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği ile ilgili başvuruların başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek vermeyi sürdürüyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler 'www.iskur.gov.tr' adresinde 'duyurular' bölümünde yayımlanan rehber doğrultusunda başvurularını 3 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki bakanlık ve İŞKUR il müdürlüklerine iletebilecek.

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri desteklemeyi sürdüren İŞKUR, bu kapsamda şu ana kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlülere 229 milyon TL'yi aşan hibe desteği sağladı. Daha önce elden veya posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvuruları, engellilerin evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşındı. Böylece daha fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması hedefleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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