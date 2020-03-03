Engelliler için taşıma aracı Japonya'dan

03.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:56

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Engelli Bireyler İçin Taşıma Aracı" temini projesi Japonya Yerel Projelere Hibe Programına alındı.



Projenin Hibe programı kapsamına alınmasının arından Japonya Büyükelçiliği Rezidans Toplantı Salonunda sözleşme imza töreni düzenlendi. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AK Parti Bartın Milletvekili ve Türkiye – Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yılmaz Tunç ile hibe almaya hak kazanan diğer illerin temsilcileri katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol imza töreni sırasında bir selamlama konuşması yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Büyükelçimiz konuşurken iki devlet tek yürek ifadesini kullandı. Bu kardeş Azerbaycan içinde iki devlet tek millet ilkesi içerisinde, Japonya Devleti ile de geçmiş tarih kültürel bağlamı ve kültürel medeniyetimiz özdeşleştiği açısında da Japon halkı ile güzel şeyler yaptığımızı ve yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Buraya gelmeden önce Japon atasözlerine baktım. Bizim atasözlerimiz ile benzerlik olduğunu gördüm. Baktığım atasözleri arasında şöyle bir atasözü gördüm, - Biz insanlar, güneş gibi olmalıyız. Güneş insanın diline, dinine, ırkına, milletine bakmaz. Işığını ve ısısını eşit bir şekilde verir. - Bizde de aynı atasözleri mevcuttur. Dolayısıyla milletler arasındaki güzel duyguların oluşmasında geçmiş engin kültürün önemi büyüktür. Japonya halkına ve devletine teşekkür ediyorum. Bizler biraz önce 9 sosyal içerikli projenin imza törenine birlikte katıldık. Özellikle Engelli insanlarımızın taşınması ve dezavantajlı gruplara hizmet noktasında burada 9 sosyal projenin imzalanmasına tanıklık ettik. Japonya halkı ile böyle güzel projelerde paydaş olmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Malatya'mız ve ülkemiz adına Büyükelçi şahsında herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Başkan Gürkan konuşmasının ardından Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima'ya kayısı hediye etti. - MALATYA

Kaynak: İHA