Engelliler İçin Tasarlanan Lavabo Büyük İlgi Çekti

Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediyesinin dördüncüsünü düzenlediği Kültür Sanat Haftası kapsamında öğrencilerin birbirinden farklı buluşları görücüye çıktı. Bir öğrencinin engelliler için tasarladığı lavabo ise büyük ilgi çekti.

Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kültür Sanat Haftası kapsamında Bilim Şenliği Fuarı gerçekleştirildi. Öğrenciler birbirinden farklı buluşlarla görücüye çıktı. Bir öğrencinin engelliler için yaptığı lavabo ise büyük ilgi çekti. Engelliler için yaptığı yukarı aşağı hareket edebilen lavaboyu anlatan öğrenci İsmail Araz, "Engelliler için yaptığımız lavabo. Bir engelli kardeşimiz var diyelim. Mesela lavabo çok mu uzak, yetişemiyor. Bir düğmesi var ona basıp aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Rahatça ellerini yıkayabiliyor" şeklinde konuştu

Dikkat çeken bir diğer proje ise el uzuvları olmayan engellilerin tekerlekli sandalyelerini ses komutu ile hareket ettirebilen cihaz oldu. Proje hakkında bilgi veren öğrenci Utku Kral, "Engelli vatandaşımızın arabası var ama eli yok. Aracını yürütemediğinden dolayı biz de ses ile yönetilmesini sağladık. 7-8 tane dil eklenebiliyor" dedi. - İSTANBUL