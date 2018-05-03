Engelliler İçin Özel Tekerlekli Sandalye

Kahramanmaraş bilim şenliğine katılan lise öğrencisi, tekerlekli sandalyeye eklediği bir mekanizmayla yürüme engellilerin ayaklarını hareket ettirmelerine imkan tanıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Bilime Bir Adım" sloganıyla gerçekleştirilen şenlikte öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan 36 stantta birbirinden farklı 101 bilim projesi görücüye çıktı.

Merkez Atatürk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ömer Kerim Çaloğlu'nun engelliler için tasarladığı tekerlekli sandalye büyük ilgi gördü.

Çaloğlu, tekerlekli sandalyeye eklediği mekanizmayla yürüme engellilerin ellerini kullanarak ayaklarına egzersiz yaptırma imkanı sunuyor.

Lise öğrencisi Çaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldan bu yana hep engelli arkadaşları olduğunu, onlar için böyle bir proje üzerinde çalıştığını belirtti.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sağlıklı yaşam sürdürmeleri için projeyi hazırladığını ifade eden Çaloğlu, şöyle konuştu:

"Engelli arkadaşlarım yürüyemedikleri için sindirim sistemleri ve boşaltım sistemleri konusunda sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu arkadaşlara destek olmak amaçlı böyle bir proje düşündük. Engelli arkadaşlarımızın ayakları hareket etmediği için bacaklarında kan dolaşımı olmuyordu. Ayaklarında kan dolaşımı olmadığından diğer organları da etkileniyordu. Yürüme engelliler ayaklarını tek başına hareket ettiremedikleri için tekerlekli sandalyeye pedal takarak böyle bir mekanizma yaptım. Mekanizma sayesinde tekerlekli sandalye hareket ettiği sürüce ayakları da hareket etmiş oluyor."

Sihirbaz Fizikçiler Grubu (SİFİGU) tarafından şenliği getirilen robot da katılımcılardan ilgi gördü. Robot, şenliği gezmeye gelen öğrencilere kısa süreli gösteri yaptı.

SİFİGU yöneticisi Ali Çetinkaya, Meccono isimli robotun insansı bir robot olduğuna işaret ederek robota ses, bilgisayar veya cep telefonu ile komut yüklenebildiğini kaydetti.