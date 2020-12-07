Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi

07.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:15
Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında "Bu Kulüpte Engel Yok İş Var" sloganıyla engelliler için grup çalışması düzenlendi.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında "Bu Kulüpte Engel Yok İş Var" sloganıyla engelliler için grup çalışması düzenlendi.

Denizli İŞKUR bünyesinde, Engelli İş Koçluğu Servisinde görevli engelli iş koçları ve kulübü liderleri ile birlikte yürütülen eğitimler, online ortamda gerçekleştirildi. Eğitimde engelli vatandaşlara, iş arama becerileri kapsamında "İşgücü piyasası, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, telefon görüşmeleri, mülakat teknikleri" konu başlıklarında bilgi verildi. 3 Aralık Dünya Engelliler günü için sosyal platformunda, "Engelliler için 65 bin TL Hibe Desteği Proje Detayları" başlığında yapılan canlı yayın gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren canlı yayında 2 bin 145 vatandaş eğitim konularını izleme fırsatı buldu. - DENİZLİ

Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi
Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi
Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği
Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği
Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin lira hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin lira hibe desteği
İş dünyası hibe desteği istiyor
İş dünyası hibe desteği istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Yıldız Tilbe Gökhan Alkan
Spor Samatta Okan Buruk Serdar Aziz Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Adana Aralık Fenerbahçe Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenlendi - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 10:25:22. #1.15#
title