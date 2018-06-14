Engelliler İçin Kaldığı Yurtta 12 Bin Mavi Kapak Topladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören Ayşenur Topal, tekerlekli sandalye alabilmek için kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) 12 bin adet mavi kapak topladı.

Ayşenur Topal, engelli vatandaşlara yardım amacıyla tekerlekli sandalye alabilmek için kaldığı KYK yurdunda mavi kapak toplamaya başladı. Topal, Turhal Belediye başkanı Yılmaz Bekler'e de sosyal medya üzerinden mesaj attı. Danışmanı aracılığıyla cevap veren Başkan Bekler, konuyla alakalı yardımcı olacaklarını söyleyerek, Ayşenur Topal'ı Turhal Belediyesine davet etti.

Sosyal medya üzerinden attığı mesajın dikkate alınmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Topal, "Belediye başkanımız Bitlis'de görev yapan bir asker ağabeyimizin sosyal medya üzerinden mesaj atarak kendisinden konteyner talep etmesi sonucu asker ağabeyimizin isteğini yerine getirmişti. Ben de mesaj atayım diyerek sosyal medya üzerinden yardım istedim. Belediye başkanımız eğitim kökenli olduğundan dolayı mesajıma hızlı bir şekilde cevap vererek isteğime karşı kayıtsız kalmayacağını söyledi ve beni belediyeye davet etti. Turhal Belediyesine geldiğimde geri dönüşümden sorumlu arkadaşlar benimle ilgilenerek yardımcı oldular. Başkanımızı da ziyaret edip, duyarlılığından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledim" dedi.

Turhal Belediyesi olarak bölgede geri dönüşüm hareketine destek vererek, önde gelen bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Bekler ise, "Turhal Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan 'Sıfır Atık Projesi'ne aktif destek veriyoruz. Bu çalışmalar esnasında Ayşe kardeşimiz sosyal medya üzerinden bize ulaştı. Bizler öğrenci kardeşimizin isteğini yerine getirerek, bir engelli kardeşimizin hayatını kolaylaştırmış olacağız. Aynı zamanda da 12 bin adet kapağı geri dönüşüme kazandırmış olacağız. Bu güzel duyarlı davranışından dolayı Ayşe kardeşimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TOKAT