Engelliler İçin Hazırlanan Dev Proje Sivas'ta Başlatıldı

SİVAS'ın da aralarında bulunduğu 14 ilde mekanların engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi ve engelliler ile işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımlarının amaçlandığı Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi'nin (ESKİP) ilk adımı atıldı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEİP) ve Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından geliştirilen ve 3 bin 600 engelli için ESKİP, Sivas'ta törenle başlatıldı. Boru hattı güzergahındaki Sivas, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Eskişehir ve Bursa'da hayata geçirilecek proje ile engelliler ve ailelerinin hayatlarına dokunulacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde projenin açılış töreni düzenlendi. Senato Salonu'ndaki törene Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, DİSODER Başkanı Hakan Elbir, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı ve rektör yardımcıları katıldı. Projenin Sivas'ta başlatılmasından memnun olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilen DİSODER tarafından uygulanmakta olan Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi en büyük etabı şehrimizden, üniversitemizden başlıyor. Bu bizim için gurur verici bir durum. Biz her zaman kurumların, kuruluşların sadece resmi işler için olmadığını, toplumu yönlendirecek, topluma yön verecek çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledik. Çünkü kurumlar ve kuruluşlar da toplumların bir parçası. Üniversite olarak 2016 Aralık ayında kurduğumuz CENGEL birimiyle engelsiz üniversite için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz" dedi. SİVAS'TAN BAŞLAYIP TOPLAM 14 İLDE GELİŞTİRİLECEK

Proje hakkında bilgi veren DİSODER Başkanı Hakan Elbir ise, "Sivas'tan başlattığımız ve hat güzergahında yer alan toplam 14 ilde geliştireceğimiz ESKİP Projesi'ni, kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkeleri temelinde geliştirdik. Bu temelden hareket ederek hayata geçirmeye başladık. Toplam bütçesi 6,3 milyon TL olan projemizle, Sivas'tan başlayıp güzergah üzerindeki illerde bulunan 3 bin 600 engelliye ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu rakamın en az yüzde 15'inin sosyal hizmetlere erişimi, 5 pilot mekanda engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi ve engelliler ile işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkan sağlanması, stratejik önceliğimiz arasında yer alıyor" dedi. TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ise Türkiye'de yürütülen çalışmalar aracılığıyla sosyal ve çevresel alanlara duyarlı bir yaklaşım sergilediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Cumhuriyet Üniversitesi Daire Başkanlıkları A ve B binasına engelli asansörü, hissedilebilir yürüme yolu, engelli aracı şarj istasyonlarının açılışı yapıldı. - Sivas

Kaynak: DHA