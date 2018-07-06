Engelliler İçin Girişimcilik Kursu Açıldı.

Sivas Belediyesi engelli bireyler için bir ilke imza atarak girişimcilik kursu açtı.

Sivas Belediyesi engelli bireyler için umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda çok sayıda meslek edindirme kursu açan ve engelli bireylerin faydalanmasına katkı sunan Sivas Belediyesi engelli bireyler için bir ilke daha imza atarak girişimcilik kursu açtı. Kursun açılmasına Sivas Belediyesi'nin yanı sıra Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'da (KOSGEB) destek verdi.Belediye Engelliler Kültür Merkezinde başlayan girişimcilik kursunun ilk toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ile KOSGEB İl Müdürü Bahattin Ünal da katıldı.4 gün sürecek olan girişimcilik kursundan 17 kursiyer faydalanırken 1 hafta içerisinde kursiyerler sertifikalarını alacak.

Burada konuşan Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, "Engelli bireyler için kurumlarımız arasında mükemmel bir diyalog var. Bu uyumun meyvelerini alıyoruz. Engelli kardeşlerimize daha fazla nasıl hizmet ederiz düşüncesiyle hareket ederek güzel bir imkan sağladık. İlimizin engelliler adına çok şanslı bir il olduğunu düşünüyorum. Birçok faaliyetimizde engelli kardeşlerimize öncelik veriyoruz. Sivas Belediye Başkanımız Sami Aydın'ın bana verdiği özel talimat doğrultusunda engelli kardeşlerimizin hangi sıkıntısı var ise gidermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan KOSGEB İl Müdürü Bahattin Ünal, "Eğitimlerde 4 ana konu bahsedilecek. Bir iş yeri kurabilecek misiniz? Kurarken nelere dikkat etmeniz gerekecek? Kuruluş sürecinden, sizin işletmeyi sürdürme aşamalarınıza kadar olan süreçler hakkında yine üniversitedeki hocamız tarafından bilgiler verilecek. Bu eğitimin sonunda belgelerinizi iki hafta içerisinde alacak olmanıza rağmen, kurs tamamlandıktan 1 gün sonra bile işyerinizi kurma imkanına sahipsiniz. Pozitif ayrımcılık uygulanan özel guruplar dahilinde engelli arkadaşlarımız da bulunuyor." ifadesini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise "Sivas'ta engelli kardeşlerimizin gerek istihdamını gerekse hayatlarını kolaylaştırmaları açısından güzel şeyler oluyor. Biz kurum olarak bu güzel faaliyetlerin içerisinde olmaktan çok mutluyuz. Engelli kardeşlerimizin istihdamı ve hayata entegrasyonu konusunda hep birlikte el ele verip engel gibi görünen şeyleri ortadan kaldırma konusunda gayret gösteriyoruz." dedi.

Kursiyerler ise, kurumlar arasındaki iş birliğinin kendileri için büyük bir imkan sağladığını belirterek; "Farklı illerde de yaşadık ancak bu imkanlardan haberdar değildik ama bugün Sivas'ta sağlanan imkanlardan faydalanıyoruz. Bunu sağlayan herkese teşekkür ederiz." dediler. - SİVAS