Engelliler İçin "Bir Dileğim Var" Projesi

Engelli çocukların ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kuyumcukent ortaklığında "Bir Dileğim Var" sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Kuyumcukent'te düzenlenen etkinlikle engelli çocuk ve gençler kendileri için özel hazırlanan kartlara dileklerini yazdı.

Kartlara yazılan dilekler İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuyumcukent esnafı, ziyaretçisi ve çalışanları tarafından 10 gün içerisinde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, engelli gençlerin hayallerini gerçekleştirmenin kendileri için büyük bir onur ve mutluluk olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde emek verenlere teşekkür etti.

İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç ise engelli gençlerin toplumun her alanında olması gerektiğini belirterek, toplumsal farkındalık oluşturmak için her zaman sosyal sorumluluk projelerini destekleyeceklerini ifade etti. Halaç, proje kapsamında 500 engelli öğrencinin dileğini gerçekleştireceklerini söyledi.

Etkinlik, engelli çocukların gösterilerinin ardından dilek kartlarının hayırseverler tarafından çekilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.