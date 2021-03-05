Engelliler için basketbol, futbol ve voleybol ligleri nisan ayında başlayacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol ve oturarak voleybol liglerinin nisan ayında başlayacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, bir yıl önce dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020-2021 tekerlekli sandalye basketbol süper, 1, 2 ve 3. Lig, ampute futbol süper, 1 ve 2. lig ile oturarak voleybol süper ve 1. lig deplasmanlı/etaplı liglerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının izinleriyle nisan ayında başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm liglerin tek devreli lig usulüne göre, fanus şeklinde etaplı olarak oynatılacağı belirtilerek müsabakaların takvimi, yeri, talimatı ve Kovid-19 salgını tedbirlerinin en yakın zamanda duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş