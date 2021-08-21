Engelliler için ayrılan alana park edenlere ceza yağdı
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Engelliler için ayrılan alana park edenlere ceza yağdı

Engelliler için ayrılan alana park edenlere ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de engelliler için ayrılan alana park eden 49 araç sürücüsüne, toplam 11 bin 52 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin'de engelliler için ayrılan alana park eden 49 araç sürücüsüne, toplam 11 bin 52 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş alanların hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, trafik düzeninin sağlanarak engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları trafik nedenli mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla il genelinde 'Yaya geçidi, engelli park yeri hatalı park ve yaya önceliği trafik denetimi' gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde, Mersin merkezde 56 araç kontrol edilerek, 42 araç sürücüsüne 10 bin 576 TL, ilçelerde ise 11 araç kontrol edilerek, 7 araç sürücüsüne 476 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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