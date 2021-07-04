Engelliler için 3 haftada 10 bini aşkın mavi kapak

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engelli bireylere destek olmak için başlattıkları mavi kapak toplama kampanyası çerçevesinde 3 haftada 10 binden fazla kapak topladı.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engelli bireylere destek olmak için başlattıkları mavi kapak toplama kampanyası çerçevesinde 3 haftada 10 binden fazla kapak topladı.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi öğrenciler, engellilere yönelik etkinliğe imza attı. 3 hafta önce bir araya gelen gençler mavi kapak toplamak için harekete geçti. Boş zamanlarında sıcak hava veya yağmurlu hava demeyen gençler sokakları dolaşıp kapak topladı. Gençlerin çalışmaları neticesinde bugüne kadar 10 bini aşkın kapak toplandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Çuvallara konulan kapaklar engellilerin ihtiyacının karşılanması için belediye ya da ilgili sivil toplum kuruluşlarına teslim edilecek. Mavi kapak kampanyası yıl boyunca devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı