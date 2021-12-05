Engelliler hünerlerini sergiledi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelliler tarafından Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

MNG AVM'de düzenlenen serginin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, ASH İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sadrettin Güzeltepe, kurum çalışanları, engelliler ve davetliler katıldı.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, yaptığı açıklamada engellilerin hünerlerini sundukları el emeği göz nuru serginin, engelleri aşmanın ne demek olduğunu ispatladığını söyledi.

Engellilerin sanata yönelmesinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirten İlbaş, "Engellilerimiz el emeği göz nuru sergiyle neler yapacaklarını ispat etmişlerdir. Sergimizin açılışına emeği geçen kuruluş yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Engellilerimize en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İlbaş, sergilenen ürünleri bir süre inceledikten sonra, engellilerle tek tek ilgilenip, sohbet etti. - ERZURUM