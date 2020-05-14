Engelliler Haftası?nda doğum günü olan engelliler unutulmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Engelliler Haftası?nda doğum günü olan engelliler unutulmadı

Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadıBurçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- Engelliler Haftası'nda doğum günü hediyeleri belediye'den. Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası'nda, Sultangazi'de yaşayan engellileri ziyaret eden Belediye Başkanı Av.

Engelliler Haftası?nda doğum günü olan engelliler unutulmadı
14.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:29

Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadı

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- Engelliler Haftası'nda doğum günü hediyeleri belediye'den.  Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası'nda, Sultangazi'de yaşayan engellileri ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,doğum günlerini birlikte kutlayıp hediyeler verdi. 'ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK ZİHİNDE BAŞLAR?Engelliler Haftası'nda aynı zamanda doğum günlerini kutlayan engellileri tespit eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun onları evlerinde ziyaret etti. Serebral ataksi hastası Büşra ve Bahtiyar Taştan kardeşlerin evine konuk olan Başkan Dursun, onların doğumgününü kutlayıp birlikte pastadaki mumlara üfledi ve hediye verdi. Dursun, 'Engelliler haftası münasebetiyle Sultangazi'de birçok noktada engelli kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Ben de bu ziyaretin bir parçası olarak bugün Habibler Mahallesi'nde iki genç kardeşimizi ziyaret ettim. Serebral ataksi hastası kardeşlerimizin yanına geldim. Ayrıca bugün onların doğum günü. Bu sebeple de onları seçtik ve doğum günlerini de kutladık. Rabbim onlara sağlıkla sıhhatle güzel bir ömür versin. Anne ve babaların fedakarlıkları da çok önemli. Çünkü engellerle birlikte onların da bu engelleri aşması lazım. Onlar da aynı süreç içerisinde yaşıyorlar. Hepimiz şunun farkında olmalıyız engellilerin engellerini ortadan kaldırmak önce insanların zihinlerinde başlar. Zihinlerindeki engeller kalkarsa, onların önündeki engeller de kalkmış olur. Korona günlerini yaşıyoruz. Evde kal diyoruz. Onlar bugün evde ama herkese aynı duyarlılığı iletmiş olayım. Hepimiz evde kalalım, sağlıkla kalalım diyorum' ifadelerini kullandı.'BİZLERİ UNUTMADIĞI İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ?10 yıldır serebral ataksi hastası olan 28 yaşındaki Bahtiyar Taştan, 'Ben de kardeşim de çok mutluyuz. Anlatılmaz bir duygu. Hatırlanmak çok güzel. Başkanımıza da belediyemize de bizleri unutmadığı için çok teşekkür ederiz. Ben yaklaşık 10 yıldır hastayım. Bir baş ağrısıyla gittim, hasta olduğumu öğrendim. Çok zor bir hastalık. Ama unutulmamak çok güzel. Herkese çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.'ÇOCUKLARIMI SEVİNDİRDİĞİ İÇİN BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ?Büşra ve Bahtiyar Taştan'ın babası Zeki Taştan, 'Bir başkanın gelip çocuklarımızı ziyaret etmesinden çok mutlu olduk. Onları unutmadı, sevindirdi. Allah hepsinden razı olsun. Zor bir hastalık. Bizler de mücadele etmeye çalışıyoruz. Allah hasta olan herkese şifa versin' dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Tarkan Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Engelliler Haftası?nda doğum günü olan engelliler unutulmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 03:58:16. #1.14#
title