Engelliler Haftası'na doğru
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Engelliler Haftası'na doğru

Engelliler Haftası'na doğru
07.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:04

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Engelliler Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Engelliler Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, huzurlu ve güvenli bir toplum oluşturmanın yolunun, engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Engellilerin her alanda kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin en temel insan hakkı olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Devletimiz, bu bağlamda, engelli çocuklarımızın tedavileri için resmi ve özel eğitim kurumlarının açılmasına destek olmakta, ağır engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamlarda yakınları tarafından bakılması için bakım ücreti ödemekte, sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlarımıza aylık bağlamaktadır. Yine, engel oranı düşük vatandaşlarımıza da çalışabilecekleri iş niteliğine göre istihdam sağlamaktadır. Tüm engelli vatandaşlarımın haftasını kutlar, aileleriyle mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini dilerim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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