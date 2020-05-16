Engelliler Haftası için hazırlanan kısa videoda farkındayız mesajı verdiler
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Engelliler Haftası için hazırlanan kısa videoda farkındayız mesajı verdiler

Engelliler Haftası için hazırlanan kısa videoda farkındayız mesajı verdiler Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Esin Aygen: "Aslında bu bir kutlama değil, farkındalık oluşturma amaçlı bir gündür" Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu: "Engelsiz bir şehir mücadelemizi sürdürüyoruz" 10-16...

Engelliler Haftası için hazırlanan kısa videoda farkındayız mesajı verdiler
16.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:15

Engelliler Haftası için hazırlanan kısa videoda farkındayız mesajı verdiler

Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Esin Aygen: "Aslında bu bir kutlama değil, farkındalık oluşturma amaçlı bir gündür"

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu: "Engelsiz bir şehir mücadelemizi sürdürüyoruz"

SAKARYA - 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle; Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş ve Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Esin Aygen, hazırlanan kısa videoda, 'Farkındayız' mesajı verdiler.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle hazırlanan kısa videoda ilk olarak söz alan Hendek El Ele Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Esin Aygen, bunun bir kutlama değil farkındalık oluşturma amaçlı bir gün olduğunu ve duyarlı harekete tüm halkı davet ettiğini belirtti. Aygen, "10-16 Mayıs arasını Engelliler Farkındalık haftası olarak kutluyoruz. Aslında bu bir kutlama değil, farkındalık oluşturma amaçlı bir gündür. Tüm halkımızı duyarlılığa davet ediyorum. Bütün özel bireylerimizi kucaklıyorum. Onları çok seviyorum" dedi.

Daha sonra engellilere uygun olarak projelendirilen Zeki Cömert Parkında vatandaşlara seslenen Hendek Belediyesi MHP Grup Başkan Başkanvekili Yaşar Aygüneş ise, "Hepimizin 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının kutlanacak bir hafta olmadığının bilincindeyim. Engelli bireylerin yani bizlerin farkında olmalarını sağlamak amaçtır. Burada Zeki Cömert Parkında Hendek Belediyemizin engelli kardeşlerimiz için yapmış olduğu çok güzel hizmetler var. Bunlardan faydalanmanızı umuyorum. 2023 Engelsiz Türkiye, Milliyetçi Türkiye hedefinde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Engelsiz bir şehir mücadelemizi sürdürüyoruz

Son olarak konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da, "Büyük bir aile olmanın gereği olarak sadece yılın belirli günlerinde değil de, engelli kardeşlerimizin hayatına her an temas edebilen hizmetlerimizle engelsiz bir şehir mücadelemizi sürdürüyoruz. Engelli hemşehrilerimizin yaşadığı sorunları görüyor, çözüm üreterek şehir yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımız gereği engelli kardeşlerimizin sosyal yaşamda, kültür ve sanatta, sporda ve siyasette yani yaşamın her alanında etkin olarak yer almasını istiyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinlik, programlar ve engelli kardeşlerimize verilen hizmetlerle farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. Bu zamana kadar yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra engellere kulaç atıyoruz projesiyle Hendek farkını gösterdi. Ayrıca sağlanan nakil hizmetleri, sosyal destekler ve istihdam noktasında özen gösterilen engelli kardeşlerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Engellilere uygun yaya yolu yapım oranı yüzde 97'lere ulaşırken, engellilere uygun yaya yolu ve rampa yapılan sokak sayısı 44'e çıktı. Söz değil, icraat üretiyoruz. ve diyoruz ki; Sadece belirli günlerde değil yılın 365 günü Farkındayız, yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

Engelliler Haftası için hazırlanan kısa videoda farkındayız mesajı verdiler

Kaynak: İHA

Manşet

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