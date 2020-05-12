Engelliler Haftası etkinlikleri bu yıl evlerde yapılıyor Engelliler Haftası etkinlikleri başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere öğretmen ve okul yöneticilerinin de desteğiyle bu yıl evlerden yapılıyor.

Engelliler Haftası etkinlikleri başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere öğretmen ve okul yöneticilerinin de desteğiyle bu yıl evlerden yapılıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumun her kesiminde özel eğitim konusunda bilgi ve farkındalığın oluşması, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimden en üst düzeyde yararlanmalarının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

"Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulaması

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle uzaktan eğitime geçildiği süreçte Milli Eğitim Bakanlığı özel çocukların farklı ihtiyaçları olduğu bilinciyle hareket ederek, ailelere ve öğretmenlere destek için çok özel içerikler barındıran "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasını geliştirdi.

Uygulamayla, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden işitme, görme ile hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri için geliştirilen özel eğitim içeriği ile uygulamalarından ücretsiz yararlanabiliyor.

Hizmete giren mobil uygulama bilişsel, okuma yazma, matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamaları içeriyor.

Engelliler için farkındalık çalışmaları

Engelliler Haftası etkinlikleri başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere öğretmen ve okul yöneticilerinin de desteğiyle bu yıl evlerden gerçekleşecek.

Ailelerin çocuklarıyla yaptıkları etkinliklerin video, fotoğraf gibi görselleri sosyal medyadan, Eğitim Bilişim Ağı'ndan ve Özelim Eğitimdeyim mobil uygulamasından paylaşılacak. Bu çalışmalarla, engelli bireylerin toplumsal yaşamda hoşgörüyle karşılanan, seven, sevilen, üreten insanlar olarak var olabilmelerine destek olunması da amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Engelliler Haftası yetersizliklerin engele dönüşmediği, hayatın her alanında birlikte güçleneceğimiz, özel çocuklarımızla tüm öğrencilerimizin farkındalığına seslenmek için önemli bir imkan. Bizler, çocuklarımızın engelleri olsun, olmasın hepsinin aynı duyarlılıkla yetişmelerini çok önemsiyoruz. Unutmayalım ki, her yıldız kendi içinde bir ışık saklar, farklılıklarımızla özel benzerliklerimizle güzeliz. Bu hafta vesilesiyle sevgileri yarınlara bırakmadan özel çocuklarımıza karşı daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmanın yollarını beraber arayıp bulmalıyız."

Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün haftayla ilgili etkinliklerin uzaktan eğitim sürecine uygun bir şekilde yapılandırdığını belirten Yazıcı, bu doğrultuda birbirini tamamlayan çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yazıcı, özel eğitim için emek harcayan ve duyarlılık oluşturan herkese teşekkür ederek, tüm özel öğrencilerin aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı bir yaşam geçirmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: AA