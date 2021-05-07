Engelliler Haftası "engellisiz" kutlanılacak
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Engelliler Haftası "engellisiz" kutlanılacak

Engelliler Haftası 'engellisiz' kutlanılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kalabalık bir engelli grubunun yanı sıra engellilere yönelik sosyal çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının da katışımıyla büyük bir coşkuyla kutlanılan Engelliler Haftası'nın bu yıl "engellisiz" kutlanılacağı açıklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kalabalık bir engelli grubunun yanı sıra engellilere yönelik sosyal çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının da katışımıyla büyük bir coşkuyla kutlanılan Engelliler Haftası'nın bu yıl "engellisiz" kutlanılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, pandemi sürecinde de dört bir koldan engellilere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu yıl tıpkı geçen sene olduğu gibi bizler için anlamlı olan bu özel haftayı Koronavirüs salgını nedeniyle yine engelli arkadaşlarımız olmadan kutlayacağız" dedi.

Engelliler Haftası sebebiyle Ayvalık'taki resmi ve özel kurumlardan destek isteyen Başkan Özlemiş, "Bu vesile ile güncel hayatta yaşadıkları zorluklara Kovit19 nedeniyle bir yenisi daha eklenen engellilerimizi ve onların ailelerini hiç kimse göz ardı etmemelidir. Bu vesile ile tüm dünyada ve ülkemizde hepimizi büyük bir sınavdan geçiren bu illetten tez zamanda kurtulmak dileğiyle, herkese engelsiz bir hayat dileriz" diye konuştu. - BALIKESİR

Engelliler Haftası 'engellisiz' kutlanılacak
Engelliler Haftası 'engellisiz' kutlanılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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