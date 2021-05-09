Engelliler Haftası

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Engelliler Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Engelliler Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, engelli bireylerin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve daha iyi yaşam şartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmalar ve yeniliklerin toplumsal ilgi ve duyarlılıkla hız kazanacağını belirtti.

Her insanın engelli adayı olduğunu, bunun unutmaması gerektiğini vurgulayan İba, hem devlet, hem de özel kurumlarda çok daha fazla engellinin istihdam edilmesi ve engelli bireylerin eğitim haklarından çok daha rahat şekilde yararlanması için geçmişte olduğu gibi bugün de ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Asıl engelin algıda olduğunu, bunun da aşılması gerektiğini aktaran İba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Asıl engel algıdadır. Algılarımızdaki engeller aşılırsa, yollar da ufkumuz da sonuna kadar açılır. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu gibi ahlaki ve vicdani bir görevdir. Engelli vatandaşlarımızın hayata katılımının önündeki engelleri kaldırmak, eğitim, sağlık, ulaşım ve daha birçok hizmetleri en iyi şekilde alabilmelerine imkan sağlamak adına var gücümüzle çalışacağız. Engelli bireylerimiz her geçen gün daha büyük işlere imza atıyorlar. Çok daha güçlü, başarılı ve çok daha umutlular. Sanattan spora, bilimden siyasete her alanda varlıklarını özgürce ortaya koyan engelli vatandaşlarımız ülkemize değer katmaya devam ediyor. Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle Engelliler Haftası'nı kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı