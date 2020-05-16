Engelliler Haftası Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolaysıyla Midyat Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolaysıyla Midyat Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Sosyal mesafeye uyulduğu ziyarette Belediye Başkanı Şahin, göreve geldikleri günden beri engellilere her türlü desteği verdiklerini gibi maaşının tamamının engellilere burs olarak dağıtıldığını söyledi.

Derneğe ulaşımı ve kullanımı rahat yeni bina tahsis ettiklerini kaydeden Şahin, ilçede bulunan 30 engelliye tekerlekli sandalye bağışında bulunacaklarını belirtti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın mevcut sorunlarını çözebilmek, hiçbir engele takılmadan normal yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, onlara daha yaşanabilir dünya ve Midyat sunabilmek için çalışıyoruz. Kendileri ile barışık birer birey olabilmelerini sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği ve gerekli gayreti göstermekteyiz. Bir hafta değil yaşamın her anına katılabilmesi ve hatırlanması gereken engelli kardeşlerimize yönelik özellikle son yıllarda toplumca geliştirdiğimiz olumlu tutumlarımızı tüm hassasiyetiyle devam ettirmeliyiz. Tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyor, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum."

Dernek Başkanı Derneğini Şükrü Baran ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize bu binayı tahsis ettiniz. Bizi büyük bir yükten kurtardınız. Engelli arkadaşlar için çok güzel oldu. Yıllardır yer arayışı içinde olduk. Allah sizlerden razı olsun. Bizleri düşündünüz. Her zaman yanımızda olduğunuzu bizlere hissettirdiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA