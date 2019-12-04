Engelliler gününde farkındalık oluşturuldu

04.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:14

Kutlama programı kapsamında engellilerin, "Hayata Kulaç Atıyoruz Yüzme Performansı", "Engelleri Sporla Aşıyoruz Performansı", "Engelsiz Kalpler Gözünden Eserlerimizi Sergiliyoruz" ve "Eğitimle Engelsiz Yaşama Hep Birlikte" adlı sanat gösterileri alkışlandı.

5 YAŞINDAKİ BERKCAN İLGİ ÇEKTİ

Avrupa'nın ikincisi, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Renkli gösterilere sahne olan etkinlikte, engellilerin el işi eserleriyle fotoğrafları sergilendi. Başkan Fatma Şahin ve protokol, engellilerin robotik kodlama marifetiyle yaptığı çalışmaları inceledi. 5 yaşındaki Yusuf Berkcan'ın deprem simülasyonu ve dayanıklılık icadı, başkan Şahin'in ilgisini çekti. Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği üyesi ve TV programcısı Balçiçek İlter, katılımcılara günün önemine dair bilgi verdi, Mutlu Kafe çalışanlarından oluşan Mehter Takımı'nın gösterisi beğeniyle izlendi.

ŞAHİN: ENGELLİ İSTİHDAMI 10 KAT ARTTI

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'müz kutlu olsun. Çok önemli bir tesisin içindeyiz. Aslında burada hayata geçirilen eserlerin her biri çok kıymetlidir. Buraya ne zaman gelsem çok mutlu oluyorum. Yapılan işin ne kadar doğru bir iş olduğunu görüyorum. Bir evladımıza dokunmak onun tedavi sürecine destek olmak bir anne olarak çok sevinçli ve huzurlu hissettiriyor. Bu yolculuk, 18 yıl önce başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yola çıktığımızda, 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Parlamentoya gittiğimde bir mühendis olarak engelli yasasının olmadığını gördüm, hukuk devletiyiz ancak engelliler hakkında bir yasa yoktu. Bizim için engelli, engelsiz herkes çok önemlidir. Çünkü biz, 'yaratılanı yaratandan ötürü seven' anlayıştan geliyoruz. 2005 yılında ilk engelli kanunu masaya koyduk. 'Engelliler için nasıl bir yol çizeriz' diye çok gayret gösterdik. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde en özel bölüm engelliler oluşturuyordu. Hukuk devleti normlarına göre engellileri tanımlarken sizi aşağılayan bir tabirden uzak durduk, önceki tanımları da kaldırdık. Engelli meselesini detaylı olarak inceledik. Eğitim başlığı altında yaptığımız araştırmalarda gördük ki engelli okuyan sayımız çok az. Bu sayıyı yükseltmek için siz engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için işe koyulduk. Sağlık; bir bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için sağlığı da eğitim gibi hali yoluna koymamız gerekiyordu. İstihdam; engellilerin iş hayatına entegre olması için görevi devraldığımızda çok fazla istek ve taleple karşılaştık. Henüz bakanlığımın ilk aylarıydı. Engelli vatandaşlarıma cevap olarak da; 'siz ne istiyorsanız ben de onu istiyorum' dedim. Sizin taleplerinizin doğrudan takipçisi olacağımın sözünü daha o yıllarda verdim. Engellinin istihdamı 10 kat arttı. O günlerden bugünlere geldik. Engellilerin sosyal hayatta yer alması adına üzerimize düşen ne varsa yaptık. Evde bakımlarla sürdürdükleri hayattan onları çekip aldık. Daha profesyonel ortamlarda tedavi sürecinde yanlarından bulunduk. Ulaşılabilirlik; bu konuda da engelliler için toplumsal hayatta yer alması amacıyla onlarla empati kurduk ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi görev edindik" dedi.

GÜL: 20 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYE'DEN İYİ DURUMDAYIZ

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal devlet anlayışının gerektirdiği tüm çalışmaları yerine getirdiklerini belirterek, "Eksiklikler var mıdır, elbette vardır, daha iyisi mümkün müdür elbette mümkündür. 20 yıl önceki Türkiye'nin durumundan çok daha iyi durumdayız. Sorunları; yerel yönetim ve merkezi yönetimle birlikte çözeceğimizi düşünüyorum. Gaziantep'te engelli kontenjanından 3 bin 650 kişi çalışıyor. Daha önemlisi 360 kişilik bir kontenjanımız daha var. Engelli kardeşlerimizi eğer iyi eğitirsek kamu olarak bunların eğitimine imkân sağlarsak, istihdam anlamında çok önemli bir sıkıntıları yok" diye konuştu.

KAVLAK: EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Uğur Kavlak ise, şunları aktardı: "İnsanlar birbirini anladığı sürece her şeyin yolunda gidecek. Bugün kutlama gün değil, farkındalık günü engellilerin çektiklerini anlama günüdür. En büyük engel sevgisizliktir. Engel olma destek ol sloganıyla engelleri kaldırmak bir tebessümden ibarettir. 45 ilde 83 saha ofisimizle 208 yılından bu yana 55 binin üzerinde engelli danışana hizmet veriyoruz. Gaziantep'te bugüne kadar, 10 bine yakın danışana hizmet sunduk."

BÜYÜKŞEHİR-İŞKUR İŞBİRLİĞİNDE KURULACAK

Başkan Fatma Şahin, ÇABA Derneği tarafından "Evimizin Sağlık Elçileri Projesi" kapsamında eğitim gören belediye personellerine sertifikalarını verdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun hibe programı çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin imzaladığı protokol doğrultusunda Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde Ortez-Protez Uygulama Atölyesi kurulacak.

Kaynak: Bültenler