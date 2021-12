Engelliler Günü Kutlu Olsun

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı.

Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ile Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz birer konuşma yaptı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptığı konuşmada Engelliler Günü'nde farkındalığın en üst düzeyde olması gerektiğini vurgulayarak, engellilerle bir arada vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz, onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz

Engellilerin toplumun bir parçası olduğunu belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: "Biz engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Esasen onlar bir kusur veya bir eksiklik sahibi değiller. Onlar da hepimiz gibi bu toplumda çalışıyorlar, üretiyorlar, çevresine faydalı oluyorlar ve toplumun her alanında her şeye ulaşabiliyorlar. Her şeye ulaşabilmeleri için bizler de gayret ediyoruz. Elbette engelli kardeşlerimiz başarılarıyla, mücadeleleriyle hepimizi gururlandırıyorlar. Türkiye'de engellilerimiz çeşitli yarışmalarda, çok önemli müsabakalarda önemli dereceler alıyorlar. Bu onların mücadele azmini gösteriyor, toplumda ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bizler de onlara sadece yardım etmeye çalışıyoruz, cesaretlendirmeye, maddi veya manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Devlet olarak ailelere destek oluyoruz. 2022 Sayılı Kanuna göre ödediğimiz engelli maaşları, evde bakım aylıkları var. Bunlar engellerimize verdiğimiz değerin göstergesidir. Elbette her şey maddi destek olmakla bitmiyor. Biz onlara sevgimizi, kardeşliğimizi ve insan olarak üzerimize düşen sorumlulukla hareket etmemiz lazım. Manevi desteklerimizi de her zaman göstermek zorundayız. Bu toplumun her ferdi bu sorumluluk anlayışıyla hareket ederse aşamayacağımız engel yoktur. Engellilik, ancak sevgi yoksa önemini korur. Sevgi varsa, saygı varsa, yardımseverlik varsa, toplum olmanın bilinci varsa engellilik yoktur. Engellilik, sevgiyle ortadan kalkar. Toplumda göstermiş oldukları bütün çabalardan dolayı engelli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, ailelerine teşekkür ediyorum. Engellilerimizle birlikte bir yaşamı paylaştıkları için onlara her zaman destek olacağımızı her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. " Şeklinde konuştu.

Yaşamın her alanındaki engelleri kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, engellilerimizin gündüz de bir araya geleceği rehabilitasyon merkezi sosyal yaşam alanı sunmak için harekete geçtik. Şu anda çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah kısa süre içerisinde merkezi bitirmiş olacağız. Yeni yılla birlikte engellilerimiz, merkezimizde spor yapabilecekler, çeşitli aktiviteleri yapabilecekler. Bu merkez ilimiz için de çok önemli bir kazanımdır. Benim Kars'ta görev yapmaya başladığımdan itibaren yapmayı arzu ettiğim bir merkezdi. Engellilerimizin bu topluma vereceği çok şey oluğunu düşünüyorum. İnşallah yeni yılda bu merkezin açılışını yaparak, engellilerimizle birlikte orada çeşitli aktiviteler yapma fırsatını da bulmuş olacağız. Engellilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Engellilerimizin ailelerine bu vesile ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşamın her alanındaki engelleri kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. " Şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalmakta olan öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro ve koro gösterileri yapıldı. Daha sonra yine öğrenciler tarafından el emeği, göz nuruyla hazırlanan sergilerin açılışı yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki programın ardından 75. Yıl Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, burada öğrenim görmekte olan "Gülen Çocuklar" ile bir araya gelerek çocuklarla birlikte Engelliler Günü pastasını keserek sergiledikleri oyun ve şarkılara eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet