Engelliler Gönüllerince Eğlendi

Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan programda engelliler gönüllerince eğlendiler.

Hacı Salih ev Mine Kara Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde öğrenciler ve ailelerine yönelik bir program düzenlendi. Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi çalışanları ve üyeleri ile katılım sağladığımız program, İstiklal Marşı-Saygı Duruşu ve özel eğitim öğrencilerinin seslendirdiği türkülerle başladı.Program,özel eğitim öğrencilerinin sahneledikleri gösteriler ve müzik eşliğinde oynanan oyunlar ile devam etti. - KİLİS