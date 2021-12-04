Engelliler, "Farkımla Güzelim" defilesinde podyuma çıktı - Haberler
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Engelliler, "Farkımla Güzelim" defilesinde podyuma çıktı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Engelliler,

Ankara'da 4-42 yaş arasındaki engelliler, özel tasarım kostümleriyle podyuma çıktı.

ANKARA (AA) - Ankara'da 4-42 yaş arasındaki engelliler, özel tasarım kostümleriyle podyuma çıktı.

Yenimahalle Belediyesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte milli sporcu Yeliz Güllü dans gösterisi yaptı.

Etkinlikte, 4-42 yaş arası 27 engelli birey, özel tasarım kostümleriyle "Farkımla Güzelim" defilesinde podyumda boy gösterdi.

Programda Melek Mosso da bir konser verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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