Engelliler Engel Tanımadı

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde protokol ve görme engelliler arasında goalball maçı oynandı.

Protokol ekibi ile görme engelliler takımı Yeni kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Üçer kişi oynanan müsabakada ilginç anlar yaşandı. Protokol takımının gözlerini kapatarak oynadığı karşılaşma, görme engelliler ekibinin 8-5 üstünlüğüyle sona erdi.

Maç sonunda konuşan Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, "14 Mayıs'ta Alpaslan Türkeş Parkı yanında bulunan Atatürk Caddesi'nde şoförler üzerinde empati kurma programı organizasyonumuz olacak. Ayın 15 Mayıs'ta Gençlik Merkezi Müdürlüğümüzün futbol takımı ile futsal maçı yapacağız. Amacımız Bafra'da mümkün olabildiği kadar farkındalık oluşturmak, engellilerin toplumda var olduğunu gösterebilmek, engellilerin de bazı şeyleri yapabildiğini ispat etmek. Çıktığımız bu yolda Allah yolumuzu açık etsin. Umarın başarılı oluruz ve gerekli empatiyi ve farkındalığı kazandırmış oluruz" dedi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise bütün engellilerin 'Engelliler Haftası'nı kutladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA